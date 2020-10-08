Брянского общественника Дмитрия Полякова наградили посмертно

В июне 2020 года Дима скончался от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Брянского активиста Дмитрия Полякова наградили посмертно за силу воли, преодоление трудных жизненных ситуаций и стремление к победе.

Руководитель следственного управления СК России по Брянской области вручил Диминой маме нагрудный знак Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», именной диплом и почетную книгу «Горячее сердце» с историями о награжденных ребятах.

В 2019 году следственный комитет России уже награждал Дмитрия за вклад в обеспечение правопорядка ведомственной медалью «За содействие» и именными часами. Награды молодому человеку вручили в центральном аппарате СК России, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Дмитрий Поляков был активным участником движения «АнтиБра», созданного в Белых Берегах для борьбы с браконьерами. Принимал участие в поисках в составе отряда «ЛизаАлерт». В июне 2020 года Дима скончался от онкологического заболевания. Ему был 21 год.

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