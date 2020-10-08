ВТБ Капитал Инвестиции запустили биржевой фонд для инвестиций в еврооблигации

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На Московской бирже начались торги биржевым паевым инвестиционным фондом - «ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета» (VTBY ETF). Это единственный в России биржевой фонд, инвестирующий в диверсифицированный портфель еврооблигаций российских эмитентов и развивающихся стран, номинированных в евро. Фонд стал девятым БПИФ ВТБ: сегодня ВТБ Капитал Инвестиции предлагают самую широкую линейку биржевых фондов на рынке, покрывающую все классы активов.

Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, желающих осуществлять инвестиции в евро. Для покупки паев фонда не требуется статус квалифицированного инвестора. БПИФ дает возможность инвестировать в широко диверсифицированный портфель еврооблигаций от 1 евро, в то время как средняя цена лота еврооблигаций составляет 100 тыс евро. Купить и продать паи фонда можно онлайн в один клик в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции». Комиссию брокера за эти сделки банк не взимает. Предельный размер комиссий фонда (TER) – 0,69% годовых.

Преимуществами фонда также являются узкий спрэд между ценой покупки и продажи паев и высокая ликвидность, обеспечиваемая маркет-мейкером – ВТБ Капитал Брокер. При владении паями более трех лет инвестор может получить инвестиционный налоговый вычет.

«Биржевые фонды становятся все более востребованным инструментом инвестиций на российском рынке. Мы стараемся удовлетворить этот спрос и активно развиваем свою продуктовую линейку. «ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета» стал девятым фондом в нашем перечне БПИФ. Он предлагает стратегию, актуальную для тех, кто ищет возможности для инвестиций в евро. Этот фонд не имеет аналога на российском рынке и, уверен, будет особенно актуален сегодня при текущей конъюнктуре ставок по депозитам в евро», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ.

Лицензия №1000.