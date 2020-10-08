Жителя Брянска будут судить за попытку дать взятку полицейскому

В Брянске направили в суд дело о даче взятки сотруднику ДПС. В июле 2020 года 36-летний житель Брянска, управляя автомобилем без документов, не остановился по требованию сотрудника ГИБДД.

После преследования нарушителя пригласили в служебный автомобиль для составления протокола. В патрульной машине он попытался дать сотрудникам полиции 15 тысяч рублей взятки.

Мужчина, чтобы избежать административной ответственности, положил деньги около рычага переключения передач. Но полицейские от предложения отказались.

Уголовное дело о покушении на дачу взятки рассмотрит Советский районный суд города Брянска, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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