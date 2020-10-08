Группа ВТБ примет участие в реализации проекта обращения с отходами в Санкт-Петербурге

Фото: "ВТБ".

Группа ВТБ, Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области и ПАО «Интер РАО» заключили соглашение о намерениях в целях совместного решения вопроса обращения и переработки отходов на территории двух субъектов Российской Федерации.

Соглашение подписали Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин, Генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Совместные действия сторон в рамках соглашения будут направлены на реализацию концепции по организации сбора, транспортирования и переработки мусора c применением современных технологий в мусоропереработке. Реализация проекта отвечает требованиям национального проекта «Экология» и будет способствовать улучшению экологической обстановки на территории регионов.

Президент-Председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин отметил: «Группа ВТБ в своей работе придерживаются принципов экологической ответственности. Безопасность с точки зрения воздействия на окружающую среду – приоритет, начиная с этапа разработки концепции по любому нашему проекту. Эффективные коммерческие решения позволяют значительно снизить это воздействие. Переработка отходов – особенно актуальное сейчас, социально значимое направление работы. Уверен, что наше сотрудничество обеспечит проекту финансовую устойчивость, доступ к передовым технологиям и соблюдение самых высоких экологических стандартов. Банк – давний финансовый партнер в наиболее значимых инфраструктурных проектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

При участии ВТБ построены новый аэропорт «Пулково», скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, административный комплекс для Правительства Санкт-Петербурга «Невская Ратуша», индустриальный парк «Марьино. Все эти проекты реализованы благодаря привлечению долгосрочных ресурсов Банка.

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