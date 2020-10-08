В брянском поселке Локоть на фасаде манежа появится новое граффити

Фото: группа «Локоть-инфо» в vk.com.

В поселке Локоть Брасовского района на 15-метровом фасаде манежа появится новое граффити.

Арт-объект нарисуют художники из Тулы, специально приглашенные конным заводом «Локотской». Работы мастеров украшают многие регионы страны.

– Более сотни баллонов, простор для творчества и отличное настроение ребят обещают выдать достойный результат, – рассказали в группе «Локоть-инфо» в социальной сети.

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