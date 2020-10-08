В Брянске сильно обмелела река Десна

Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

В Брянске сильно обмелела Десна. Жители города поделились фотографиями маловодной реки в социальной сети.

Горожане активно обсуждают природное явление и делятся своими снимками обмелевшей реки.

Напомним, летом 2020 года в Десне сильно повысился уровень воды. В Брянске затопило все пляжи и прибрежные территории. Также вышли из берегов и другие реки области. Это связывали с сильными дождями, а также со сбросом воды на Десногорском и Людиновском водохранилищах.

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