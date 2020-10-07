В Брянской области с мая изъяли около 7 килограммов наркотиков

В Брянской области с мая по октябрь в несколько этапов прошла межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак – 2020».

За это время удалось уничтожить 142 очага дикорастущих наркотических растений общей площадью больше 4 тысяч квадратных метров. Ликвидировали одну незаконную делянку конопли.

В регионе изъяли около 7 килограммов растительных наркотиков, возбудили 32 уголовных дела, связанных с их сбытом и хранением.

Четыре уголовных дела завели за выращивание наркотических растений, а также одно – за контрабанду запрещенных веществ, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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