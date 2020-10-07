Жителю Брянска за хищение наркотиков присудили больше 8 лет лишения свободы

В Брянске вынесли приговор за хищение наркотических средств в крупном размере.

Суд установил, что 12 мая 2020 года житель Брянска 1998 года рождения украл у одного из приятелей, с которым проживал на съемной квартире, 4,277 граммов наркотиков, предназначенных для последующего сбыта.

Похищенное молодой человек хранил для личного употребления. Наркотики обнаружили и изъяли у него сотрудники полиции.

Жителя Брянска приговорили к 8 годам 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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