Брянский губернатор поздравил Владимира Путина с днем рождения

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил президента России Владимира Путина с 68-летием. Видеопоздравление он выложил на своей странице в сети Инстаграм в среду, 7 октября.

На видеозаписи собраны связанные с Владимиром Путиным моменты жизни: визит президента на Брянщину, вступление его в должность в 2018 году, хоккейный матч и другие.

Александр Богомаз от всей души поздравил президента и пожелал ему здоровья и сил в нелегких трудах во благо великой России.

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