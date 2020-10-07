На футбольный матч в Брянске разрешили пустить 2,5 тысячи зрителей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На футбольный матч в Брянске Роспотребнадзор разрешил пустить 2,5 тысячи зрителей. Это 25 процентов от наполняемости стадиона. Соответствующее письмо от ведомства пришло в офис футбольного клуба, сообщают на официальном сайте.

В пятницу, 9 октября, "Динамо-Брянск" сыграет с ярославским "Шинником". Начало матча в 18.00.

Электронные билеты на игру начнут продавать 8 октября примерно в 11.00 В кассы стадиона они поступят в день матча в 10.00.

Напомним, в регионе ввели некоторые ограничения из-за распространения коронавируса. В том числе - и на массовые мероприятия численностью больше 100 человек. Но они носят рекомендательный характер. Окончательное решение выносит Роспотребнадзор.

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