В Брянске ищут 33-летнего Сергея Тюлягина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт".

В Брянске пропал Сергей Олегович Тюлягин 1986 года рождения. 3 октября 2020 года он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза.

Был одет в черную куртку, черную толстовку с салатовой надписью, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Всем, кто располагает информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (горячая линия отряда «ЛизаАлерт») или 02, 102 (полиция).

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