В Брянске участник аукциона подкупил конкурента, чтобы выиграть контракт. По версии следствия, в июне заместитель директора частного охранного общества получил от коммерческого директора другой охранной фирмы 30 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение обвиняемый прекратил участие в торгах в интересах второго участника.

На 50-летнего жителя Брянска завели уголовное дело по статье "Незаконное получение денег за бездействие в интересах дающего, с использованием служебных полномочий, совершенное в значительном размере", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время расследования обвиняемый признал свою вину. За преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде.

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