В Брянской области подтвердили 84 новых случая заболевания коронавирусом

В Брянской области 7 октября подтвердили 84 новых случая коронавируса. Это на два случая больше, чем день назад. Ровно половина от всех заболевших находится в Брянске. В городе выявили 42 новых случая инфекции. Общее число заболевших на среду составляет 9913 человек.

За сутки диагноз сняли у 53 пациентов. Общее число выздоровевших увеличилось до 7913 человек.

К сожалению, печальную статистику пополнили два брянца, которые скончались от опасной инфекции. Теперь в регионе число умерших от коронавируса за все время эпидемии равно 40 пациентам.

За сутки сделали 1701 тест на инфекцию. За все время выполнили 182206 исследований.

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