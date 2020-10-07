В Брянской области еще два пациента скончались от коронавируса .Такую статистику 7 октября опубликовали в оперативном штабе. Теперь общее число умерших от опасной инфекции в регионе - 40 человек.

В среду подтвердили 84 новых случая заболевания коронавирусом в регионе. Общее число заболевших составляет 9913 человек. За сутки выздоровели 53 пациента. Общее число выздоровевших - 7913.

В регионе за последние 24 часа выполнили 1701 тест на инфекцию.

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