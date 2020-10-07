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Губернатор пригрозил брянцам строгой самоизоляцией

По словам главы региона, нужно строго соблюдать все ограничения
Марина АНТОНОВА
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз пригрозил жителям введением строго самоизоляции. Об этом глава региона сказал на очередном заседании оперативного штаба.

- От каждого из нас зависит, насколько строгими будут ограничительные меры, - передают слова Богомаза в пресс-службе областного правительства. - Или граждане проявят сознательность и будут соблюдать все правила и нормы, или в стране снова будут вынуждены принять меры по строгой изоляции.

"Правила и нормы" для работающих взрослых заключаются в ношении медицинских масок и соблюдении социальной дистанции, где это возможно. Брянцы физически не могут ее соблюдать, например, в общественном транспорте или в очередях в поликлиниках.

В часы пик в Брянске будут чаще пускать автобусы и троллейбусы, чтобы предотвратить скопление людей.

В регионе ввели самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет, пока добровольную. Сотрудников из этой категории рекомендовали отправить на "удаленку". Школы и детские сады пока работают в обычном режиме. В области закрыты на карантин пять классов. В них большая часть учеников подхватила ОРВИ.

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