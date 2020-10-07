В Брянской области на компенсацию взносов на капитальный ремонт выделили больше 2,5 млн рублей

В Брянской области на компенсацию оплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов выделили больше 2,5 миллионов рублей. Почти два миллиона рублей из них поступили в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области». Кроме того, из областного бюджета предусмотрено 630 тысяч рублей на эти цели, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

На компенсацию могут рассчитывать пенсионеры старше 70 лет, которые живут одни. Они могут платить 50 процентов от взноса. Пенсионеры старше 80 лет не платят за капитальный ремонт вовсе. Компенсация предусмотрена также для инвалидов первой и второй групп.

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