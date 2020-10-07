В брянских летних лагерях отдохнула 21 тысяча детей

Массовых инфекционных заболеваний детей в оздоровительных учреждениях региона не было. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области в летних лагерях в этом году отдохнула 21 тысяча детей. Из-за коронавируса они начали принимать ребят только в середине лета - с 18 июля. В летний сезон работали 358 школьных лагерей, девять загородных лагерей и девять санаториев.

Все лагеря и санатории перед началом работы получили заключения о соответствии требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Наполняли их только наполовину от проектной мощности. Каждый день детям измеряли температуру, в помещениях проводили влажную уборку, дезинфекцию.

- Массовых инфекционных заболеваний детей в оздоровительных учреждениях региона не было, - говорят в пресс-службе Брянской областной Думы. - Аварийных ситуаций в лагерях не регистрировали.

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