В Брянске на гарантийных дорогах нашли 3,8 тысячи квадратных метров дефектов. Это 0,19% от общей площади ремонта. Сейчас на гарантии у подрядчиков находятся дороги, которые ремонтировали в городе с 2014-й по 2019 год.

Кстати, доля дефектов на дорогах, отремонтированных в прошлом году, - 0,05%, в 2018-м - 0,03%. Самые распространенные дефекты - ямы, износ, колейность, раскрытие швов верхнего слоя асфальта.

Всего на гарантии находится 186 объектов в городе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. От подрядчиков потребовали выполнить гарантийный ремонт, пока стоит хорошая погода.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».