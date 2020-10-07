В Брянской области назвали среднюю зарплату учителей. На заседании комитета по образованию, науке, культуре и СМИ в Брянской областной Думе обсудили реализацию "майских" указов президента страны. В регионе достигли целевых показателей по зарплате работников образования и культуры.

На 1 сентября средняя заработная плата работников дошкольного образования составила 27 тысяч 163 рубля, средних общеобразовательных школах - 32 тысячи 215 рублей, в учреждениях дополнительного образования - 30 тысяч 845 рублей, среднего профессионального образования - 35 тысяч 187 рублей. В организациях, где содержатся и учатся дети-сироты, - 35 тысяч 386 рублей.

Работники культуры в Брянской области в среднем получают 26 тысяч 370 рублей.

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