В Брянске нарушителей будут ловить скрытые патрули

В Брянске нарушителей на дорогах будут ловить скрытые патрули. Пять дополнительных экипажей будут дежурить на улицах города. Это связано с тем, что осложнилась дорожная обстановка.

Каждый день с 6 октября сотрудники Госавтоинспекции будут ловить тех, кто нарушает правила обгона, выезжает на встречную полосу, разговаривает за рулем по мобильному телефону.

Из-за этих факторов случаются аварии с тяжелыми последствиями.

В этом году 15 аварий в городе случилось из-за выезда на встречную полосу, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. В ДТП погибли два человека и пострадали 28 человек.

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