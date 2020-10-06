В Брянской области в 2020 году закупили 17 новых пожарных машин

В Брянской области в этом году закупили 17 новых пожарных машин. Деньги, 112 миллионов рублей, выделили из областного бюджета, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Две машины в торжественной обстановке вручили на открытии новой пожарной части в Бежице. Оно состоялось во вторник, 6 октября. На церемонию приехал заместитель министра МЧС России Николай Гречушкин.

Пожарная часть получила также пять сертификатов на приобретение спасательной техники.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».