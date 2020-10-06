В Бежицком районе Брянска в ночь на 8 октября отключат воду

В Бежицком районе Брянска в ночь с 7 на 8 октября не будет воды на улице Парижской Коммуны. Это связано с плановыми ремонтными работами. На станции третьего подъема Бордовичского водозабора будут менять запорную арматуру.

По этой же причине будет понижен напор воды в трех районах Брянска: Советском, Бежицком и Фокинском.

Работы будут проводить с восьми часов вечера до восьми часов утра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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