В Брянской области от гриппа привили треть запланированных жителей региона

В Брянской области продолжается прививочная кампания. В этом году прививку от сезонного гриппа планируют сделать 60 процентам жителей региона. Такой охват называют рекордным за последние годы.

В настоящее время медицинскую процедуру прошла треть взрослого населения от запланированного числа. Большую часть имеющейся в регионе российской вакцины уже израсходовали. Ожидают новые поставки. Пробная партия вакцины от коронавируса поступила в область пока что в ограниченном количестве.

Когда будут новые поставки, вакцинация охватит в первую очередь группу риска: педагогов и медработников, рассказало издание «Брянские известия» со ссылкой на начальника эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Григория Цыганкова.

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