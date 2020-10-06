В Брянской области выросло количество аварий с велосипедистами

С начала октября в регионе произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека и трое получили травмы. Только за минувшие три дня в ДТП попали три велосипедиста.

Так, 5 октября в Жуковском районе около шести вечера на 9 километре дороги «Орел-Брянск-Смоленск-Жуковка» 60-летний водитель «Пежо Боксер» сбил двигавшегося в попутном направлении 83-летнего велосипедиста. Пенсионер госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

3 октября за сутки в аварию попали два велосипедиста. Первое ДТП случилось в Клинцах около десяти часов утра. На улице 2-й Парковой 55-летний велосипедист при повороте налево не пропустил едущий навстречу автомобиль ВАЗ-21053 под управлением 48-летнего водителя. При столкновении велосипедист получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные раны головы.

В этот же день около семи часов вечера на 42 километре дороги «Брянск – граница Калужской области» в Дятьковском районе 64-летний водитель «Мерседес-Бенц» наехал на двигавшегося по обочине в попутном направлении 28-летнего велосипедиста. Молодой человек получил рваные раны левого предплечья и ссадины левой стопы. Его отпустили на домашнее лечение, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».