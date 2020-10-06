В Брянске будут судить двух бывших полицейских за взятки

В Брянске будут судить двух бывших полицейских. Завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-начальника следственного управления УМВД России по Брянской области Сергея Артемова и оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

По версии следствия, с июля по сентябрь прошлого года начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СУ УМВД Алексей Сабадашев договорился с обвиняемыми, что прекратит уголовное преследование фигуранта уголовного дела. За это он попросил взятку пять миллионов рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

20 сентября Сабадашев получил от обвиняемого две тысячи долларов. 800 и 700 долларов он передал каждому из обвиняемых. 17 октября Сабадашева поймали с поличным при получении очередной суммы - 1,1 миллиона рублей. Поделиться с сообщниками он уже не успел.

Алексея Сабадашева в июне осудили за преступление. Он получил четыре года колонии строгого режима и штраф пять миллионов рублей. Теперь свой приговор выслушают его начальник и оперуполномоченный.

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