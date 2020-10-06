В Брянской области сотрудников из групп риска отправят на "удаленку"

В Брянской области сотрудников из групп риска, это работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, рекомендовали отправить на дистанционный режим работы. Такое решение приняли в оперативном штабе в понедельник, 5 октября.

На предприятиях необходимо ввести регулярную дезинфекцию помещений. Сотрудников перевести на гибкий график работы, чтобы предотвратить скопление людей в транспорте в часы пик. Прекратить проводить рабочие совещания. И не отправлять сотрудников в командировки.

Для пенсионеров старше 65 лет ввели добровольную самоизоляцию. Пожилых брянцев просят по возможности оставаться дома. Социальную помощь им будут оказывать волонтеры, как и весной. Они должны помочь купить продукты или лекарства.

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