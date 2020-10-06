Пьяного водителя из Дятькова оштрафовали за попытку дать взятку

45-летнего жителя брянского города Дятькова осудили за попытку дать взятку сотрудникам ДПС. Мужчине назначили штраф 100 тысяч рублей.

В суде установили, что 14 июля автоинспекторы остановили пьяного автомобилиста за рулем ВАЗ-21099. Он попытался откупиться: предложил сотрудникам 20 тысяч рублей. Но те от взятки отказались. И сообщили о преступлении в дежурную часть.

Приговор виновному пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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