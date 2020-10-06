Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 82 человека. Выздоровели 22 пациента. Новых смертей не произошло.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 9747 человек подтвердили диагноз, вылечились 7838 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек. За сутки выполнили 300 тестов.
За сутки в Брянске коронавирусом заболели 36 человек. В Брянском районе выявили 10 новых случаев COVID-19, в Комаричском - 9, в Карачевском – 8. Всего за сутки болезнь обнаружили в 17 городах и районах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 октября 2020 года:
— Брянск – 4166 (+36)
— Брянский район – 851 (+10)
— Дятьковский район – 573 (+1)
— Карачевский район – 368 (+8)
— Унечский район – 282
— Сельцо – 258 (+1)
— Жуковский район – 245 (+1)
— Трубчевский район – 269 (+4)
— Новозыбков – 216 (+1)
— Погарский район – 203
— Фокино – 206
— Стародубский район – 203 (+4)
— Клинцы – 179
— Выгоничский район – 176 (+1)
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 157
— Почепский район – 149 (+1)
— Клетнянский район – 124
— Навлинский район – 122
— Дубровский район – 118
— Брасовский район – 118 (+1)
— Комаричский район – 126 (+9)
— Суземский район – 84 (+1)
— Суражский район – 79
— Красногорский район – 68
— Клинцовский район – 70 (+1)
— Жирятинский район – 67 (+1)
— Гордеевский район – 62 (+1)
— Севский район – 44
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 26.
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