Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 82 человека. Выздоровели 22 пациента. Новых смертей не произошло.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9747 человек подтвердили диагноз, вылечились 7838 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек. За сутки выполнили 300 тестов.

За сутки в Брянске коронавирусом заболели 36 человек. В Брянском районе выявили 10 новых случаев COVID-19, в Комаричском - 9, в Карачевском – 8. Всего за сутки болезнь обнаружили в 17 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 октября 2020 года:

— Брянск – 4166 (+36)

— Брянский район – 851 (+10)

— Дятьковский район – 573 (+1)

— Карачевский район – 368 (+8)

— Унечский район – 282

— Сельцо – 258 (+1)

— Жуковский район – 245 (+1)

— Трубчевский район – 269 (+4)

— Новозыбков – 216 (+1)

— Погарский район – 203

— Фокино – 206

— Стародубский район – 203 (+4)

— Клинцы – 179

— Выгоничский район – 176 (+1)

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 157

— Почепский район – 149 (+1)

— Клетнянский район – 124

— Навлинский район – 122

— Дубровский район – 118

— Брасовский район – 118 (+1)

— Комаричский район – 126 (+9)

— Суземский район – 84 (+1)

— Суражский район – 79

— Красногорский район – 68

— Клинцовский район – 70 (+1)

— Жирятинский район – 67 (+1)

— Гордеевский район – 62 (+1)

— Севский район – 44

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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