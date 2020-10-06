В Брянске больше 40 медиков сделали прививку от коронавируса

В Брянске больше сорока медиков привились от коронавируса. Им сделали укол вакцины "Спутник". 42 дозы в рамках первого транша поступило в Брянскую область.

Прививку сделали медицинские сестры и врачи, работающие в учреждениях здравоохранения области, сообщает ГТРК "Брянск". В группу риска, в первую очередь, входят медики первичного звена.

В третьем этапе испытаний участвовал брянский губернатор. Ему сделали укол в медицинском центре в Москве. За главой региона, как и за другими добровольцами, будут следить врачи в течение полугода. Вся информация о побочных эффектах будет поступать в единую базу данных. Являются ли брянские медики, получившие вакцину, добровольцами, не сообщают.

До конца года в Брянскую область поступит еще больше 1000 доз вакцины от коронавируса.

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