В Брянске ушел из жизни бывший заместитель губернатора Юрия Лодкина

В Брянске ушел из жизни бывший заместитель губернатора Брянской области Юрий Симоненков. Ему было 76 лет. Юрий Павлович работал заместителем главы региона с 1994 года. В то время областью руководил Юрий Лодкин. С 2001 года Юрий Симоненков был депутатом Брянской областной Думы.

Юрий Павлович родился в 1944 году в Брянске. Всю жизнь он проработал в родном регионе, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Четверть века трудился в метрологических службах брянского завода «Литий». Был главным инженером конструкторского бюро машиностроения по контрольно-испытательному оборудованию и измерительной технике. Долгое время время возглавлял Брянский центр стандартизации, метрологии и испытаний.

Свои соболезнования родным и близким Юрия Павловича выразило правительство Брянской области.

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