У погибшей в аварии под Брянском остались шесть детей

Мы уже сообщали, что накануне под Брянском столкнулись автомобиль «Тойота Карина» и автобус «ПАЗ». Пострадали четыре пассажира автобуса.

В ДТП погибла 36-летняя водительница легкового автомобиля. Женщину пришлось вырезать из автомобиля. Пользователи социальных сетей пишут, что без матери остались шесть детей.

Напомним, по информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель «Тойоты» утратила контроль над транспортом и выехала на встречную полосу.

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