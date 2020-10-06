Под Брянском в аварии с автобусом погибла 36-летняя автомобилистка

Женщина-водитель погибла на месте аварии. Ее пришлось вырезать из салона автомобиля. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Под Брянском произошла смертельная авария, в которой погибла 36-летняя женщина-водитель и пострадали четыре пассажира автобуса.

5 октября в 17.15 36-летняя автомобилистка на машине «Тойота Карина», двигаясь в сторону поселка Свень от Брянска, отвлеклась от дороги и выехала на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ, за рулем которого был 59-летний водитель.

Женщина-водитель погибла на месте аварии. Ее пришлось вырезать из салона автомобиля. Четырех пассажиров автобуса доставили в больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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