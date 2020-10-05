В Брянске направили в суд уголовное дело на экс-директора 192-го завода

В Брянской области направили в суд дело на бывшего управляющего директора АО «192 центральный завод железнодорожной техники». Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

С июля 2014 года по июль 2017 года экс-директор получил от контрагента 8,1 миллионов рублей взятки. Деньги передали для того, чтобы руководитель предприятия «закрыл глаза» на нарушение сроков по поставке металлопроката в рамках договора.

Также 15 июня 2017 года бывший управленец получил 396 тысяч рублей за заключение с коммерческой организацией контракта на поставку металлопроката и общее попустительство при его исполнении.

Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд города Брянска, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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