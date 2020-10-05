В Брянске умер пассажир попавшего в аварию курского ВАЗа

В Брянске скончался пассажир автомобиля ВАЗ, который попал в аварию у памятника воинам-водителям. Об этом сообщил телеканал «Городской».

Молодому человеку было 28 лет. В ДТП он получил открытую черепно-мозговую травму, множественные раны головы и лица.

Напомним, 2 октября под Брянском произошла страшная авария. Автомобиль ВАЗ-21150 с курскими номерами выехал на обочину и врезался в полуприцеп Вольво.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека.

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