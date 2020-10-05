Вам гора из желтых листьев

Фото: АО «Чистая планета».

Дворники с улицы Шолохова захламили контейнерную площадку опавшей листвой.

Сегодня водитель спецмашины, который забирает вторсырье из контейнеров для раздельного сбора отходов, пожаловался региональному оператору на работу дворников, которые отвечают за содержание и порядок на контейнерной площадке, расположенной в Брянске по улице Шолохова, 37:

- Мало того, что коммунальщики не собрали опавшие листья в мешок, они их просто смели и выбросили на асфальт прямо перед контейнерами для раздельного сбора отходов, подъехать к которым теперь, чтобы забрать вторсырье, у нас нет возможности, - рассказал Иван.

Но водитель спецмашины все же забрал макулатуру, расчистив подъезд к сетчатым накопителям:

- Когда я приводил в порядок площадку, проходившие мимо жительницы этого микрорайона пожаловались на то, что чистоту дворники здесь не поддерживают и вокруг контейнеров часто разбросан мусор, смет или порубочные остатки.

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что опавшая листва, спиленные ветки деревьев и порубочные остатки – не относятся к твердым коммунальным отходам и подлежат вывозу по отдельной заявке. За содержанием контейнерных площадок, в соответствии с действующим законодательством, обязаны следить и поддерживать в надлежащем состоянии управляющие компании и владельцы земельных участков. К сожалению, далеко не все брянские дворники добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей, считая, что их работу будет делать кто-то другой. Например, водители мусоровозов.