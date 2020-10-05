Фото: новозыбковская газета «Маяк».

В брянском Новозыбкове установили памятник «Пограничникам всех поколений». Он появился в сквере около мемориала «Скорбящая мать». Зону отдыха благоустроили по программе инициативного бюджетирования.

В сквере уложили тротуарную плитку, высадили кустарники и установили памятник пограничникам. Новый обелиск станет местом встреч сотрудников и ветеранов пограничной службы, рассказали в новозыбковской районной газете «Маяк».

Однако жители Новозыбкова неоднозначно отнеслись к новому монументу. Горожане оценивают ее художественную ценность в социальных сетях. Многим скульптура не понравилась

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