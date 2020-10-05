В Брянске начался месячник гражданской обороны

В Брянске стартовал месячник гражданской обороны. За четыре недели в городе проведут традиционные акции – тематические встречи, демонстрацию спасательного снаряжения, имущества и техники.

Начался месячник с открытых уроков в школах по безопасности жизнедеятельности, на которых проводят тренировки по защите от чрезвычайных ситуаций.

Также в библиотеках организуют выставки тематической литературы. На предприятиях и в организациях пройдут учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных происшествий, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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