О взаимодействии Брянской области и Белоруссии рассказали на первом канале

На первом канале рассказали о российско-белорусском форуме регионов, который прошел в Москве.

В эфире телеканала отметили, что белорусские власти предложили выпускать карьерные самосвалы БелАЗ на российской территории, а именно – в Брянской области.

– Мы готовы обсуждать все предложения, которые укрепят общую экономическую безопасность, однако важно помнить, что нам не добиться серьезных подвижек, если не будем последовательно выполнять взятые на себя обязательства, — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз и президент Белоруссии Александр Лукашенко не недавней встрече в Минске обсудили развитие дальнейшего взаимодействия между регионами.

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