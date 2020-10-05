Брянец обыграл знатоков в "Что? Где? Когда?"

Фото: Первый канал.

Житель Брянской области выиграл у знатоков в телепередаче "Что? Где? Когда?". Программа вышла в эфир в воскресенье, 4 октября, на Первом канале. Вопрос программиста Алексея Сычева прозвучал на 9-й минуте игры.

Брянец спросил, что изображено в верхней части части карикатуры «Бал китов в Трансильвании» 1861 года. У игроков было два варианта ответа: керосин или электричество. Но в итоге они выбрали неправильный. А правильный ответ - керосин.

Алексей заработал на своем вопросе 60 тысяч рублей.

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