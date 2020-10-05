Брянца будут судить за повторную пьяную езду

В Брянске 40-летнего местного жителя будут судить за повторную пьяную езду. Завершилось расследование уголовного дела. Его материалы в ближайшее время передадут в суд.

По версии следствия, ночью 14 марта водителя на автомобиле "Рендж Ровер Спорт" попытались остановить полицейские. Автомобилист проигнорировал требование инспекторов ДПС. Началась погоня. Сотрудникам ГИБДД все же удалось догнать нарушителя и заблокировать его машину. Проходить медицинское освидетельствование водитель иномарки отказался.

При этом он был лишен прав за пьяную езду.

- На мужчину завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Ему грозит до двух лет колонии.

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