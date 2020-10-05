В Брянском районе подделали подписи в зарплатных ведомостях

В Брянском районе подделали подписи работника в зарплатной ведомости. Это факт подтвердило почерковедческое исследование. Кто получал деньги за сотрудника, установить не удалось.

Во время проверки выяснилось, что с июня по декабрь 2019 года, а также в феврале и марте 2020 года работник зарплату у индивидуального предпринимателя не получал и ведомости не подписывал.

По факту подделки официального документа завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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