В поселке Локоть аптечная база загрязнила приток Неруссы

В брянском поселке Локоть предприятие по производству лекарств загрязнило приток Неруссы. Прокуратура провела проверку после жалоб местных жителей.

- Установлено, что сброс сточных вод в ручей Безымянный осуществляется с превышением предельно-допустимых концентраций, установленных нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На должностное лицо предприятия завели административное дело за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. От руководителя потребовали наказать виновных и устранить нарушения.

Кстати, до этого выяснилось, что тоже предприятие, ООО "Армавирская межрайонная аптечная база", использует ручей без документов. Оно сбрасывает сточные воды в него и берет оттуда пресную воду для своих производственных нужд.

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