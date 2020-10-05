Жительница Брянска перевела мошеннику почти полтора миллиона рублей

Жительница Советского района Брянска перевела почти полтора миллиона рублей мошенникам. 61-летняя горожанка поверила позвонившему ей мужчине, который представился представителем крупной организации. Он сообщил пенсионерке, что ей полагается большая компенсация. Но для ее получения нужно оплатить несколько услуг.

В течение двух недель женщина переводила на указанный счет разные суммы. В целом она подарила мошенникам 1 миллион 439 тысяч рублей. После того, как пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

При похожих обстоятельствах своих сбережений лишилась 84-летняя жительница Советского района, она перечислила злоумышленникам 350 тысяч рублей. А 32-летняя жительница Володарского района – 73 тысячи 200 рублей.

В целом за неделю на уловки мошенников попались 17 человек. Они перечислили злоумышленникам 3 миллиона 399 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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