В Брянской области семь водителей попались на повторной нетрезвой езде

С проезжей части убрали 37 пешеходов в состоянии опьянения. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Брянской области с 28 сентября по 4 октября остановили 38 пьяных водителей. 32 автомобилиста отказались от медицинского освидетельствования.

Семерых человек поймали на повторной нетрезвой езде. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Также в течение недели с проезжей части убрали 37 пешеходов в состоянии опьянения.

В регионе поймали 63 родителей, которые перевозили детей с нарушениями правил. В целом за неделю зафиксировали 121 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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