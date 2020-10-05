Брянский губернатор поздравил педагогов с днем учителя

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил педагогов региона с днем учителя. Поздравление появилось 5 октября на официальном сайте регионального правительства.

– Ваш труд по праву считается одним из самых благородных, созидательных, творческих и ответственных, – сказал Александр Богомаз. – Вы не только даете знания, но и формируете у подрастающего поколения важнейшие нравственные ориентиры, помогаете раскрыть таланты и способности, учите быть патриотами своей страны и любить малую родину.

Глава региона обратил внимание, что развитие системы образования является приоритетным направлением в работе правительства области. От также поблагодарил педагогов и ветеранов отрасли за преданность профессии, любовь к детям и значительный вклад в воспитание молодежи.

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