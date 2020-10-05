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В Брянской области коронавирусом заболели 74 человека

Это новый рекорд с 23 июня
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области на 5 октября коронавирусом заболели еще 74 человека. Это новый рекорд. Последний раз такое число заболевших фиксировали 23 июня.

Накануне коронавирус подтвердили у 72 человек, за день до этого - у 67. С каждым днем число заболевших растет.

За последние сутки выздоровели 39 пациентов, сообщают в оперативном штабе.

За последние 24 часа выполнили 788 тестов на инфекцию.

По традиции лидером по числу заболевших является Брянск. За сутки здесь заболели 28 человек.

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