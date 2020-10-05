Осенью новобранцы пополнят воинские части в Брянской области. В регионе стартовал осенний призыв. В этом году число призывников из-за эпидемии коронавируса будет на 10% меньше, сообщают в пресс-службе Западного военного округа. Это связано с жесткими требованиями по недопущению распространения новых вирусных инфекций.

Из-за этого на 2% вырастет состояние здоровья призывников. В прошлом году этот показатель был в районе 78%.

В армии Западного военного округа пройдут службу около пяти тысяч призывников. Воинские части армии расположены в Белгородской, Брянской, Смоленской и Московской областях.

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