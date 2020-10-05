Девушка из Брянска будет судиться с московской пекарней после увольнения в коронавирус

Девушка из Брянска будет судиться с московским работодателем. По ее словам, ее уволили после завершения самоизоляции. Но причин для этого не было.

Евгению, как и других сотрудников, отправили на самоизоляцию во время эпидемии коронавируса. Но заработную плату в этот период не платили. Евгения подала досудебную претензию. Деньги перевели ей на карточку. И сразу после этого ее уволили якобы за прогулы.

Девушка составила заявление в столичную прокуратуру и инспекцию труда. Но ведомства проверку так и не провели, сообщает РИА "Стрела".

Теперь девушка из Брянска подала исковое заявление у себя на родине. В ближайшее время его будут рассматривать в Фокинском районном суде.

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