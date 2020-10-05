Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП в Комаричском районе погибли два водителя. 31-летняя женщина была за рулем ВАЗ-2107, 32-летний мужчина управлял автомобилем "Ниссан Скайлайн". Пассажирку ВАЗа госпитализировали с тяжелыми травмами.

Смертельная автоавария случилась около семи часов вечера в воскресенье, 4 октября, на 456-м километре трассы М-3 "Украина".

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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