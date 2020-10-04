В Брянской области мотоциклист сбил насмерть велосипедистку

В Климовском районе Брянской области 29-летний водитель мотоцикла «ИРБИС» сбил едущую ему навстречу 80-летнюю велосипедистку. Пожилая женщина скончалась на месте ДТП.

Авария произошла 3 октября около одиннадцати утра на 14 километре дороги «Стародуб – Климово – Курозново». Мотоциклист двигался со стороны села Плавна в сторону села Курозново.

Байкер ехал без водительского удостоверения на незарегистрированном мотоцикле, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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